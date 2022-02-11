11 Şubat döviz kurları
Önceki gün 13,54'ten kapanan dolar/TL yeni günde 13,51, kapanışta 15,42 olan avro/TL ise 15,39'dan işlem görüyor.
Altın-Döviz 11.02.2022, 09:41
İstanbul serbest piyasada dolar 13,5190 liradan, avro 15,3970 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,5170 liradan alınan dolar 13,5190 liradan satılıyor. 15,3950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,3970 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5430 lira, avronun satış fiyatı ise 15,4220 lira olmuştu.
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