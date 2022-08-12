12 Ağustos döviz kurları
Yatay seyreden dolar/TL yeni günde 17,95 seviyelerinde yer alırken, düne göre gerileyen avro/TL 18,52'lerde işlem görüyor.
Altın-Döviz 12.08.2022, 09:09
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9580 liradan, avro 18,5270 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 17,9560 liradan alınan dolar 17,9580 liradan satılıyor. 18,5250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,5270 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 17,9520 lira, avronun satış fiyatı ise 18,5830 lira olmuştu.
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