12 Eylül döviz kurları
Dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde 18,23, avro/TL ise 18,40 seviyesinde işlem görüyor.
Altın-Döviz 12.09.2022, 09:09
İstanbul serbest piyasada dolar 18,2390 liradan, avro 18,4030 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 18,2370 liradan alınan dolar 18,2390 liradan satılıyor. 18,4010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,4030 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 18,2410 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3120 lira olmuştu.
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