13 Eylül döviz kurları
Geçen haftayı 8,42'den kapatan dolar/TL yeni haftanın ilk gününde 8,47; 9,96'dan kapatan avro/TL ise 9,96 seviyelerinde işlem görüyor.
Altın-Döviz 13.09.2021, 09:11
İstanbul serbest piyasada dolar 8,4760 liradan, avro 9,9950 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,4740 liradan alınan dolar, 8,4760 liradan satılıyor. 9,9930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,9950 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4200 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9620 lira olmuştu.
AA
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