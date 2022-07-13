13 Temmuz döviz kurları
Bayram tatili öncesi kapanışa göre yükselen dolar/TL 17,37, düşen avro/TL ise 17,44 seviyelerinde seyrediyor.
Altın-Döviz 13.07.2022, 09:05
İstanbul serbest piyasada dolar 17,3700 liradan, avro 17,4480 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 17,3680 liradan alınan dolar 17,3700 liradan satılıyor. 17,4460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,4480 lira olarak belirlendi.
Bayram tatili öncesi cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 17,3210 lira, avronun satış fiyatı ise 17,5700 lira olmuştu.
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