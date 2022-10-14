14 Ekim 2022 döviz kurları
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5770 liradan, avro 18,1660 liradan yeni günün açılışını yaptı.
Altın-Döviz 14.10.2022, 09:05
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5770 liradan, avro 18,1660 liradan güne başladı. Serbest piyasada 18,5750 liradan alınan dolar 18,5770 liradan satılıyor. 18,1640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,1660 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,5780 lira, avronun satış fiyatı ise 18,0600 lira olmuştu.
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