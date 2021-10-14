14 Ekim altın fiyatları

Ekim ayının ikinci haftasında altın fiyatları rekora koşuyor. Sabah saatlerinden itibaren araştırılan güncel altın fiyatı, yatırımcıların gündemini meşgul ediyor. Kapalıçarşı’da son durumu merak edenler, “Bugün gram, çeyrek altın ne kadar, yarım altın, cumhuriyet altını kaç TL?” diye araştırıyor. İşte 14 Ekim altın fiyatlarında son durum.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 525,38

SATIŞ(TL) 525,48

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 850,00

SATIŞ(TL) 866,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.698,00

SATIŞ(TL) 1.731,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.394,00

SATIŞ(TL) 3.452,00