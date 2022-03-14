banner39

banner35

14 Mart döviz kurları

Geçen hafta 14,73'ten kapanan dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde 14,86, kapanışta 16,17 olan avro/TL ise 16,22 seviyesinde işlem görüyor.

Altın-Döviz 14.03.2022, 09:28
14 Mart döviz kurları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 14,8640 liradan, avro 16,2220 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 14,8620 liradan alınan dolar 14,8640 liradan satılıyor. 16,2200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,2220 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7310 lira, avronun satış fiyatı ise 16.1730 lira olmuştu.

#dolar #Avro #döviz kurları
Yorumlar (0)
1
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?