14 Mart döviz kurları
Geçen hafta 14,73'ten kapanan dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde 14,86, kapanışta 16,17 olan avro/TL ise 16,22 seviyesinde işlem görüyor.
Altın-Döviz 14.03.2022, 09:28
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 14,8640 liradan, avro 16,2220 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 14,8620 liradan alınan dolar 14,8640 liradan satılıyor. 16,2200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,2220 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7310 lira, avronun satış fiyatı ise 16.1730 lira olmuştu.
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