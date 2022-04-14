14 Nisan döviz kurları
Yatay seyrine büyük ölçüde devam eden dolar/TL 14,60 seviyelerinde yer alırken, kapanışta 15,81'lerde olan avro/TL yeni günde 15,93'ten işlem görüyor.
Altın-Döviz 14.04.2022, 09:07
İstanbul serbest piyasada dolar 14,6020 liradan, avro 15,9330 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,6000 liradan alınan dolar 14,6020 liradan satılıyor. 15,9310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,9330 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,5950 lira, avronun satış fiyatı ise 15,8130 lira olmuştu.
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