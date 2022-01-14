14 Ocak döviz kurları
Önceki gün 13,5920'den kapanan dolar/TL bu sabah 13,53 seviyelerinde, kapanışta 15,61 olan avro/TL ise 15,53'te bulunuyor.
Altın-Döviz 14.01.2022, 09:08 14.01.2022, 09:26
İstanbul serbest piyasada dolar 13,5320 liradan, avro 15,5310 liradan güne başladı
Serbest piyasada 13,5300 liradan alınan dolar 13,5320 liradan satılıyor. 15,5290 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5310 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5920 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6100 lira olmuştu.
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