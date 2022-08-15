15 Ağustos döviz kurları
Döviz kurları geçen haftaki kapanışa göre kısmen yatay seyrediyor. Dolar/TL 17,96, avro/TL ise 18,40 seviyesinde işlem görüyor.
Altın-Döviz 15.08.2022, 09:13
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9640 liradan, avro 18,4020 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 17,9620 liradan alınan dolar 17,9640 liradan satılıyor. 18,4000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,4020 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 17,9470 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3980 lira olmuştu.
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