15 Nisan 2022 döviz kurları
İstanbul serbest piyasada dolar 14,6260 liradan, avro 15,8020 liradan güne merhaba dedi.
Altın-Döviz 15.04.2022, 09:14
İstanbul serbest piyasada dolar 14,6260 liradan, avro 15,8020 liradan günün açılışını yaptı.
Serbest piyasada 14,6240 liradan alınan dolar 14,6260 liradan satılıyor. 15,8000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,8020 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6310 lira, avronun satış fiyatı ise 15,7650 lira olmuştu.
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