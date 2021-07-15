15 Temmuz dolar kuru

Merkez Bankasının 1 hafta vadeli repo faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tutma kararının ardından güne 8,58 ile başlayan dolar kuru, bugün itibarıyla yüzde 0,06 artışla 8,59 liradan işlem görüyor. Dolar, günü 8,58 seviyesinde kapattı.

Dolar endeksi şu dakikalar 92,40, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 390,83 seviyesinde seyrediyor.

Yurt içinde TCMB tarafından açıklanacak haftalık para ve banka istatistikleri beklenirken yurt dışında ABD'de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, imalat rakamları, Fed Başkanı Powell'in açıklamaları, Ortalama Gelir Endeksi, Çin'de yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ve sanayi üretimi verileri izleniyor.