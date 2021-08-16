16 Ağustos altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Haftanın ilk işlem gününde hafif düşüş eğilimi gösteren sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken bilindiği üzere iyi bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl? 16 Ağustos 2021 Pazartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak ediliyor. İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 486,42

SATIŞ(TL) 486,49

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 791,00

SATIŞ(TL) 804,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.584,00

SATIŞ(TL) 1.609,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.159,00

SATIŞ(TL) 3.206,00