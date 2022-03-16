16 Mart döviz kurları
Önceki gün 14,65'ten kapanan dolar/TL yeni günde 14,70, kapanışta 16,09 olan avro/TL ise 16,16 seviyelerinden işlem görüyor.
Altın-Döviz 16.03.2022, 09:09
İstanbul serbest piyasada dolar 14,7050 liradan, avro 16,1620 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,7030 liradan alınan dolar 14,7050 liradan satılıyor. 16,1600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,1620 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6550 lira, avronun satış fiyatı ise 16,0960 lira olmuştu.
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