17 Ekim döviz kurları
Geçen haftayı 18,59'dan kapatan dolar/TL hafif gerilerken, kapanışta 18,11 olan avro/TL kısmen yükseldi.
Altın-Döviz 17.10.2022, 09:11
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5880 liradan, avro 18,1270 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 18,5860 liradan alınan dolar 18,5880 liradan satılıyor. 18,1250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,1270 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 18,5910 lira, avronun satış fiyatı ise 18,1150 lira olmuştu.
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