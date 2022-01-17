17 Ocak döviz kurları
Geçen haftayı 13,53'ten kapatan dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde 13,52, kapanışta 15,48 seviyelerinde yer alan avro/TL ise 15,44'ten işlem görüyor.
Altın-Döviz 17.01.2022, 09:16
İstanbul serbest piyasada dolar 13,5270 liradan, avro 15,4480 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 13,5250 liradan alınan dolar 13,5270 liradan satılıyor. 15,4460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,4480 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5320 lira, avronun satış fiyatı ise 15,4820 lira olmuştu.
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