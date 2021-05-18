18 Mayıs altın fiyatlarında son durum?
Dün kapanışa göre güne yükselişle başlayan altın fiyatları bugün ne kadar? 18 Mayıs altın fiyatları merak ediliyor işte altın fiyatlarında son durumu...
Altın-Döviz 18.05.2021, 08:44
Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı sürecinde Borsa İstanbul'un işleme kapalı olduğu günlerde dolar kurunda yaşanan yükselişe paralel olarak yukarı yönlü ivme yakalayan 24 ayar külçe altının gram fiyatı an itibariyle 499 lira seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Peki Çeyrek altın, Yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarında son durum ne?
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 499, 56 TL
Satış: 499, 67 TL
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Alış: 797,00 TL
Satış: 822,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 1.584,00 TL
Satış: 1.643,00 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 3.168,00 TL
Satış: 3.273,00 TL
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