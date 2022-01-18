18 Ocak döviz kurları
Önceki gün 13,43'ten kapanan dolar/TL yeni günde 13,45, kapanışta 15,32 olan avro/TL ise 15,34 seviyelerinde yer alıyor.
Altın-Döviz 18.01.2022, 09:41
İstanbul serbest piyasada dolar 13,4570 liradan, avro 15,3460 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,4550 liradan alınan dolar 13,4570 liradan satılıyor. 15,3440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,3460 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,4320 lira, avronun satış fiyatı ise 15,3220 lira olmuştu.
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hafif yağmur
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