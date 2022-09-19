19 Eylül döviz kurları
Yeni haftanın il işlem gününde dolar/TL 18,27, avro/TL ise 18,23 seviyelerinde seyrediyor.
Altın-Döviz 19.09.2022, 09:07
İstanbul serbest piyasada dolar 18,2760 liradan, avro 18,2390 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 18,2740 liradan alınan dolar 18,2760 liradan satılıyor. 18,2370 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2390 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 18,2810 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3170 lira olmuştu.
18
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü