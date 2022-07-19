19 Haziran döviz kurları
Yataya yakın seyreden dolar/TL yeni günde 17,49, avro/TL ise 17,74 seviyelerinde işlem görüyor.
Altın-Döviz 19.07.2022, 09:23 19.07.2022, 10:53
İstanbul serbest piyasada dolar 17,4930 liradan, avro 17,7470 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 17,4910 liradan alınan dolar 17,4930 liradan satılıyor. 17,7450 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,7470 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 17,4880 lira, avronun satış fiyatı ise 17,7600 lira olmuştu.
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