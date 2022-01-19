19 Ocak döviz kurları
Önceki gün 13,58'den kapanan dolar/TL bu sabah 13,57, kapanışta 15,45 olan avro/TL ise 15,37 seviyesinde yer alıyor.
Altın-Döviz 19.01.2022, 09:15
İstanbul serbest piyasada dolar 13,5780 liradan, avro 15,3790 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,5760 liradan alınan dolar 13,5780 liradan satılıyor. 15,3770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,3790 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5880 lira, avronun satış fiyatı ise 15,4550 lira olmuştu.
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