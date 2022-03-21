21 Mart döviz kurları
Geçen hafta 14,79'dan kapanan dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde 14,81, kapanışta 16,31 olan avro/TL ise 16,36 seviyelerinde işlem görüyor.
Altın-Döviz 21.03.2022, 09:13
İstanbul serbest piyasada dolar 14,8150 liradan, avro 16,3620 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 14,8130 liradan alınan dolar 14,8150 liradan satılıyor. 16,3600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,3620 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7910 lira, avronun satış fiyatı ise 16,3110 lira olmuştu.
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