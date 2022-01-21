21 Ocak döviz kurları
Önceki gün 13,35'ten kapanan dolar/TL 13,45, kapanışta 15,18 olan avro/TL ise 15,24 seviyesine yükseldi.
Altın-Döviz 21.01.2022, 09:08
İstanbul serbest piyasada dolar 13,4520 liradan, avro 15,2440 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,4500 liradan alınan dolar 13,4520 liradan satılıyor. 15,2420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,2440 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,3570 lira, avronun satış fiyatı ise 15,1810 lira olmuştu.
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