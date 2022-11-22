22 Kasım döviz kurları
Önceki gün 18,62'den kapanan dolar/TL yeni günde hafif gerilemeyle 18,61, kapanışta 19,09 olan avro/TL ise yatay seyirle aynı seviyede işlem görüyor.
Altın-Döviz 22.11.2022, 09:11
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6190 liradan, avro 19,0960 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,6170 liradan alınan dolar 18,6190 liradan satılıyor. 19,0940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,0960 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,6220 lira, avronun satış fiyatı ise 19,0910 lira olmuştu.
Günün Anketi Tümü