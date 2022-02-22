22 Şubat döviz kurları
Önceki gün 13,64 seviyesinde kapanan dolar/TL yeni günde 13,65, kapanışta 15,46 olan avro/TL ise 15,45'ten işlem görüyor.
Altın-Döviz 22.02.2022, 09:34
İstanbul serbest piyasada dolar 13,6550 liradan, avro 15,4500 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,6530 liradan alınan dolar 13,6550 liradan satılıyor. 15,4480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,4500 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,6440 lira, avronun satış fiyatı ise 15,4620 lira olmuştu.
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