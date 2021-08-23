23 Ağustos altın fiyatları

Gram altın 487 lira alış ve 490 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları da 780 alış ve 797 satış seviyelerinde seyrediyor.

Cumhuriyet altını fiyatları ve diğer altın birim fiyatları ise şu şekilde:

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

487,74

487,80

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.780,81

1.781,42

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.121,50

3.180,46

YARIM ALTIN FİYATI

1.555,87

1.595,11

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.121,50

3.180,46

ATA ALTIN FİYATI

3.231,00

3.282,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

267,91

321,77

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

440,96

462,02

HaberTürk