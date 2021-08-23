23 Ağustos altın fiyatları
Bugün altının gramı 487 liradan alınıp 490 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 780 lira alış ve 797 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Altın-Döviz 23.08.2021, 10:20
Gram altın 487 lira alış ve 490 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Çeyrek altın fiyatları da 780 alış ve 797 satış seviyelerinde seyrediyor.
Cumhuriyet altını fiyatları ve diğer altın birim fiyatları ise şu şekilde:
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
487,74
487,80
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.780,81
1.781,42
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.121,50
3.180,46
YARIM ALTIN FİYATI
1.555,87
1.595,11
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.121,50
3.180,46
ATA ALTIN FİYATI
3.231,00
3.282,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
267,91
321,77
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
440,96
462,02
HaberTürk
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