25 Ağustos döviz kurları
Yatay seyir izleyen dolar serbest piyasada 8,4160 liradan alınıp 8,4180 liradan satılıyor. Avro da 9,8900 lira alış, 9,8920 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Altın-Döviz 25.08.2021, 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 8,4180 liradan, avro 9,8920 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,4160 liradan alınan dolar, 8,4180 liradan satılıyor. 9,8900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,8920 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4130 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8840 lira olmuştu.
AA
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