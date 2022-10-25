25 Ekim döviz kurları
Önceki günü 18,59'dan kapatan dolar/TL bu sabah 18,60, kapanışta 18,37 olan avro/TL ise 18,36 seviyesinde işlem görüyor.
Altın-Döviz 25.10.2022, 09:17
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6080 liradan, avro 18,3680 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,6060 liradan alınan dolar 18,6080 liradan satılıyor. 18,3660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,3680 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,5940 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3720 lira olmuştu.
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