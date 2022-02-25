25 Şubat döviz kurları
Önceki gün 13,97'den kapanan dolar/TL haftanın son işlem gününde 14,05, kapanışta 15,62 olan avro/TL ise 15,77 seviyesinde yer alıyor.
Altın-Döviz 25.02.2022, 09:06
İstanbul serbest piyasada dolar 14,0550 liradan, avro 15,7730 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,0530 liradan alınan dolar 14,0550 liradan satılıyor. 15,7710 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,7730 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,9710 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6210 lira olmuştu.
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hafif yağmur
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