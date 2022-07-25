25 Temmuz döviz kurları
Geçen haftayı 17,72'den kapatan dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde 17,79, kapanışta 18,12 olan avro/TL ise 18,15 seviyelerine yükseldi.
Altın-Döviz 25.07.2022, 09:15
İstanbul serbest piyasada dolar 17,7930 liradan, avro 18,1500 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 17,7910 liradan alınan dolar 17,7930 liradan satılıyor. 18,1480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,1500 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 17,7220 lira, avronun satış fiyatı ise 18,1290 lira olmuştu.
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