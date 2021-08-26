26 Ağustos altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatları da 770 lira alış, 786 lira satış fiyatıyla yatırımcıların ilgi odağı oluyor.

Cumhuriyet altını fiyatları ve diğer altın birim fiyatları ise şu şekilde:

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

481,23

481,32

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.788,76

1.789,03

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.079,90

3.138,23

YARIM ALTIN FİYATI

1.535,14

1.573,93

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.079,90

3.138,23

ATA ALTIN FİYATI

3.172,00

3.239,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

264,17

317,43

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

435,00

455,82

HaberTürk