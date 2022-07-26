26 Temmuz döviz kurları
Kısmen yatay seyreden dolar/TL 17,84, hafif gerileyen avro/TL ise 18,24 seviyelerinde seyrediyor.
Altın-Döviz 26.07.2022, 09:24
İstanbul serbest piyasada dolar 17,8490 liradan, avro 18,2400 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 17,8470 liradan alınan dolar 17,8490 liradan satılıyor. 18,2380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2400 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 17,8350 lira, avronun satış fiyatı ise 18,2710 lira olmuştu.
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