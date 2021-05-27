27 Mayıs Perşembe dolar ve euro kuru

Merkez bankası dolar kuru! Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,4375 bazında ilerleyen dolar bugün 8,4375.

27 Mayıs 2021, Perşembe döviz kurları, dolar ve euro TL kuru. Dolar kaç TL? Dolar kaç TL?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,4375 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,4375 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

27 Mayıs 2021, Perşembe yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :8,4400 TL

Dolar alış fiyatı : 8,4350 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 10,2950 lira seviyesinde kapattı.

25 Mayıs 2021, Perşembe günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 10,3000 TL

Euro alış fiyatı : 10,2900 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 11,9804 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,9206şeklinde belirlendi.

Kaynak: Haberler