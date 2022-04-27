27 Nisan döviz kurları
Önceki gün 14,80 seviyesinden kapanan dolar/TL yatay seyrini sürdürürken, kapanışta 15,77 olan avro/TL hafif gerilemeyle 15,76'dan işlem görüyor.
Altın-Döviz 27.04.2022, 09:12
İstanbul serbest piyasada dolar 14,8060 liradan, avro 15,7650 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,8040 liradan alınan dolar 14,8060 liradan satılıyor. 15,7630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,7650 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,8050 lira, avronun satış fiyatı ise 15,7710 lira olmuştu.
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