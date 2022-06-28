28 Haziran döviz kurları
Kapanışa göre göre hafif yükselen dolar/TL 16,57 seviyesinde seyrederken, yatay seyrini koruyan avro/TL 17,53'ten işlem görüyor.
Altın-Döviz 28.06.2022, 09:08
İstanbul serbest piyasada dolar 16,5780 liradan, avro 17,5370 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 16,5760 liradan alınan dolar 16,5780 liradan satılıyor. 17,5350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,5370 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 16,5400 lira, avronun satış fiyatı ise 17,5310 lira olmuştu.
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