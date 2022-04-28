28 Nisan döviz kurları
Yataya yakın seyreden dolar/TL 14,82 seviyelerinde yer alırken, avro/TL hafif gerilemeyle 15,58'den işlem görüyor.
Altın-Döviz 28.04.2022, 09:11
İstanbul serbest piyasada dolar 14,8240 liradan, avro 15,5840 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,8220 liradan alınan dolar 14,8240 liradan satılıyor. 15,5820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5840 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,8310 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6220 lira olmuştu.
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