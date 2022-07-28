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28 Temmuz döviz kurları

Yatay seyreden dolar/TL 17,90 seviyesinde yer alırken, 18,10'dan kapanan avro/TL 18,29'dan işlem görüyor.

Altın-Döviz 28.07.2022, 09:26
28 Temmuz döviz kurları

İstanbul serbest piyasada dolar 17,9040 liradan, avro 18,2970 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 17,9020 liradan alınan dolar 17,9040 liradan satılıyor. 18,2950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2970 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 17,9030 lira, avronun satış fiyatı ise 18,1060 lira olmuştu.

#döviz kurları #dolar #Avro
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