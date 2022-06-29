29 Haziran döviz kurları
Kapanışa göre hafif yükselen dolar/TL 16,67, avro/TL ise 17,51 seviyelerinde işlem görüyor.
Altın-Döviz 29.06.2022, 09:17
İstanbul serbest piyasada dolar 16,6720 liradan, avro 17,5150 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 16,6700 liradan alınan dolar 16,6720 liradan satılıyor. 17,5130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,5150 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 16,6310 lira, avronun satış fiyatı ise 17,4800 lira olmuştu.
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