29 Kasım döviz kurları
Önceki gün 18,63'ten kapanan dolar/TL yaya seyrini sürdürürken, kapanışta 19,44 olan avro/TL 19,36 seviyesine geriledi.
Altın-Döviz 29.11.2022, 09:28
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6370 liradan, avro 19,3600 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,6350 liradan alınan dolar 18,6370 liradan satılıyor. 19,3580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,3600 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,6330 lira, avronun satış fiyatı ise 19,4450 lira olmuştu.
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