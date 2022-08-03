3 Ağustos döviz kurları
Dolar/TL yatay seyirle 17,94'te yer alırken, hafif gerileyen avro/TL 18,26'dan işlem görüyor.
Altın-Döviz 03.08.2022, 09:54
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9440 liradan, avro 18,2610 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 17,9420 liradan alınan dolar 17,9440 liradan satılıyor. 18,2590 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2610 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 17,9450 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3010 lira olmuştu.
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