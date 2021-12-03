3 aralık döviz kurları
Önceki gün 13,45 seviyesinden kapanan dolar/TL haftanın son işlem gününe 13,65'ten, kapanışta 15,27 olan avro/TL ise 15,43'ten başladı.
Altın-Döviz 03.12.2021, 09:41
İstanbul serbest piyasada dolar 13,6540 liradan, avro 15,4300 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,6520 liradan alınan dolar 13,6540 liradan satılıyor. 15,4280 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,4300 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,4510 lira, avronun satış fiyatı ise 15,2730 lira olmuştu.
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