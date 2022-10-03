3 Ekim döviz kurları
Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar/TL 18,55, avro/TL ise 18,23 seviyelerinde seyrediyor.
Altın-Döviz 03.10.2022, 09:10
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5590 liradan, avro 18,2340 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 18,5570 liradan alınan dolar 18,5590 liradan satılıyor. 18,2320 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2340 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 18,5200 lira, avronun satış fiyatı ise 18,1600 lira olmuştu.
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