31 Aralık döviz kurları
Önceki günü 12,99'dan kapatan dolar/TL yeni günde 13,33, kapanışta 16,66 olan avro/TL ise bu sabah 15,11 seviyesinde işlem görüyor.
Altın-Döviz 31.12.2021, 09:11
İstanbul serbest piyasada dolar 13,3300 liradan, avro 15,1120 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,3280 liradan alınan dolar 13,3300 liradan satılıyor. 15,1100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,1120 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 12,9980 lira, avronun satış fiyatı ise 14,6610 lira olmuştu.
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