31 Ekim döviz kurları
Geçen haftayı 18,61'den kapatan dolar/TL yatay seyrini sürdürürken, kapanışta 18,54 olan avro/TL hafif düşerek 18,51 seviyesine geriledi.
Altın-Döviz 31.10.2022, 09:18 31.10.2022, 09:29
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6140 liradan, avro 18,5140 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 18,6120 liradan alınan dolar 18,6140 liradan satılıyor. 18,5120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,5140 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 18,6150 lira, avronun satış fiyatı ise 18,5440 lira olmuştu.
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