31 Mart döviz kurları
Dünkü kapanışa kıyasla yukarı yönlü hafif hareketlenen dolar/TL 14,66, avro/TL ise 16,37 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altın-Döviz 31.03.2022, 09:32
İstanbul serbest piyasada dolar 14,6620 liradan, avro 16,3710 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,6600 liradan alınan dolar 14,6620 liradan satılıyor. 16,3690 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,3710 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6430 lira, avronun satış fiyatı ise 16,3410 lira olmuştu.
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