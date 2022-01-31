31 Ocak döviz kurları
Geçen haftanın son işlem gününü 13,58'den kapatan dolar/TL bu sabah 13,56, kapanışta 15,15 olan avro/TL ise 15,14 seviyesinde işlem görüyor.
Altın-Döviz 31.01.2022, 09:50
İstanbul serbest piyasada dolar 13,5670 liradan, avro 15,1480 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 13,5650 liradan alınan dolar 13,5670 liradan satılıyor. 15,1460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,1480 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5870 lira, avronun satış fiyatı ise 15,1530 lira olmuştu.
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