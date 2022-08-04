4 Ağustos döviz kurları
Hafif gerileyen dolar/TL 17,96, düne göre yükselen avro/TL ise 18,25 seviyesinde işlem görüyor.
Altın-Döviz 04.08.2022, 09:15
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9600 liradan, avro 18,2540 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 17,9580 liradan alınan dolar 17,9600 liradan satılıyor. 18,2520 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2540 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 17,9710 lira, avronun satış fiyatı ise 18,1950 lira olmuştu.
24
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü