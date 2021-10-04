4 Ekim döviz kurları
Dolar/TL yeni haftanın ilk gününde 8,85, avro/TL ise 10,27 seviyelerinden işlem görüyor.
Altın-Döviz 04.10.2021, 09:51
İstanbul serbest piyasada dolar 8,8520 liradan, avro 10,2740 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,8500 liradan alınan dolar, 8,8520 liradan satılıyor. 10,2720 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2740 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,8520 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2620 lira olmuştu.
AA
17
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü