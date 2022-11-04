4 Kasım 2022 döviz kurları
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6080 liradan, avro 18,1930 liradan yeni günün açılışını yaptı.
Altın-Döviz 04.11.2022, 09:05
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6080 liradan, avro 18,1930 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,6060 liradan alınan dolar 18,6080 liradan satılıyor. 18,1910 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,1930 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,6160 lira, avronun satış fiyatı ise 18,2110 lira olmuştu.
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